Non solo gas e grano | Draghi in visita al museo dell’Olocausto | l’Italia rigetta ogni forma di odio

"Possa il silenzio di questo luogo esserci di aiuto per affrontare la violenza dei nostri tempi". Così Mario Draghi all'uscita del museo dell'Olocausto Yad Vashem al suo secondo giorno di visita in Israele. "l'Italia è impegnata con forza nella difesa della dignità umana, nel rigetto di ogni forma di odio. Nel rifiuto di ogni discriminazione e nella ricerca della pace". Draghi visita il museo della Shoah: lavoriamo per la pace "In momenti di crisi, di incertezza, di guerra come quello che stiamo vivendo", ha aggiunto il premier, " è ancora più importante opporsi con fermezza all'uso politico dell'odio. Dobbiamo promuovere la tolleranza. Il rispetto reciproco, l'amore"

