Pubblicità

ilGiornale.it

La, pur larghissima, che a tavolino appoggia l'esecutivo è incostante. Del resto, il clima elettorale già si sente e le incognite sono alte. L'informazione è troppe volte ...... Unaa 18 potrebbe entrare spesso in, su molti dei dossier ancora aperti in cui non pare esservi un consenso univoco. Un esempio è costituito dalla riforma elettorale. Sei ... Maggioranza in fibrillazione: tutti i rischi del voto sull'Ucraina La maggioranza cerca di trovare la quadra sul testo della risoluzione sul conflitto in Ucraina in vista del voto della prossima settimana. Da Kiev chiedono nuovi aiuti, ma il M5S insiste: "Basta con l ...Il governo va e fino ad agosto non sono previste nuvole su Palazzo Chigi. Sarà dopo l’estate che inizieranno i temporali, perché le forze politiche dovranno prepararsi alle elezioni del 2023 e chieder ...