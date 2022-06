Locarno 2022: al produttore Jason Blum il Premio Raimondo Rezzonico (Di martedì 14 giugno 2022) Al produttore Jason Blum, fondatore di Blumhouse e re dell'orrore, il Premio Raimondo Rezzonico a Locarno 2022. Durante la sua 75esima edizione, il Locarno Film Festival 2022 renderĂ omaggio a una personalitĂ di primo piano del panorama cinematografico globale: Jason Blum, produttore statunitense che con la sua societĂ Blumhouse sta letteralmente reinventando il cinema di genere, come dimostrano le saghe cinematografiche Paranormal Activity, Insidious e The Purge. Scopritore di talenti da Oscar, da Jordan Peele a Damien Chazelle, Blum ha saputo sostenere la creativitĂ di cineasti innovativi - come Scott Derrickson, Rob ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 giugno 2022) Al, fondatore dihouse e re dell'orrore, il. Durante la sua 75esima edizione, ilFilm FestivalrenderĂ omaggio a una personalitĂ di primo piano del panorama cinematografico globale:statunitense che con la sua societĂhouse sta letteralmente reinventando il cinema di genere, come dimostrano le saghe cinematografiche Paranormal Activity, Insidious e The Purge. Scopritore di talenti da Oscar, da Jordan Peele a Damien Chazelle,ha saputo sostenere la creativitĂ di cineasti innovativi - come Scott Derrickson, Rob ...

