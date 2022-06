La Roma prende forma, ripartirà dal centrocampo, Matic , Frattesi e un Top Player di Premier League (Di martedì 14 giugno 2022) La Roma di José Mourino comincia a definirsi, il settore da rinforzare è il centrocampo e le alternative sul piatto potrebbero essere da “Istant Team” PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una rivoluzione nel centrocampo della Roma che dopo aver portato Matic, per il quale la firma arriverà probabilmente già in giornata, è pronta Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 14 giugno 2022) Ladi José Mourino comincia a definirsi, il settore da rinforzare è ile le alternative sul piatto potrebbero essere da “Istant Team” PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una rivoluzione neldellache dopo aver portato, per il quale la firma arriverà probabilmente già in giornata, è pronta Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

fanpage : #MarioAdinolfi, candidato a #sindaco di Ventonene con il Popolo della Famiglia, prende zero voti - MassimoRiserbo5 : Quando il cane non è il miglior amico dell'uomo Mario Adinolfi candidato sindaco a Ventotene prende zero voti: 'No… - JMorfasso : Io avrei voltato il tuo cane x compassione di averti fra i coglioni Mario Adinolfi candidato sindaco a Ventotene… - inscetsattack : RT @fanpage: #MarioAdinolfi, candidato a #sindaco di Ventonene con il Popolo della Famiglia, prende zero voti - ismaele_77 : @stra_roma @PinoVaccaro77 @Shjngo @Valerio67313912 @manuela_orazi dire 'so che matic non arriva' non equivale a 'la… -