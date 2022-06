Il caso Messina: la Lega sta con il vincente Basile, ma il primo partito di centrodestra è sempre FdI (Di martedì 14 giugno 2022) Netta affermazione di Fratelli d’Italia a Messina, dove il partito di Giorgia Meloni si conferma primo del centrodestra nonostante la strana geometria che si è formata in occasione del voto. La Lega, infatti, nella sua declinazione siciliana di Prima l’Italia ha appoggiato Federico Basile, il candidato civico, sostenuto anche dal sindaco uscente della città, Cateno De Luca, ed eletto al primo turno con il 45,6% dei voti, in virtù della legge elettorale siciliana per cui basta il 40% per la vittoria. FdI e Forza Italia appoggiavano invece Maurizio Croce, arrivato al 27,5%. Entrambe le candidature erano sostenute da diverse civiche. Anche a Messina FdI primo partito del centrodestra Benché nella ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 giugno 2022) Netta affermazione di Fratelli d’Italia a, dove ildi Giorgia Meloni si confermadelnonostante la strana geometria che si è formata in occasione del voto. La, infatti, nella sua declinazione siciliana di Prima l’Italia ha appoggiato Federico, il candidato civico, sostenuto anche dal sindaco uscente della città, Cateno De Luca, ed eletto alturno con il 45,6% dei voti, in virtù della legge elettorale siciliana per cui basta il 40% per la vittoria. FdI e Forza Italia appoggiavano invece Maurizio Croce, arrivato al 27,5%. Entrambe le candidature erano sostenute da diverse civiche. Anche aFdIdelBenché nella ...

