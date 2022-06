Giffoni 2022, annunciati i primi ospiti: da Lunetta Savino a Giorgia Solieri, ecco i nomi (Di martedì 14 giugno 2022) I riflettori del Giffoni Film Festival 2022 si accenderanno dal 21 al 30 luglio: sono già numerosi i nomi famosi annunciati. Anche la 52esima edizione dell’evento vedrà coinvolte infatti diverse personalità dello spettacolo: ecco alcuni tra i volti che prenderanno parte. Oltre 5mila juror, provenienti da tutto il mondo, sono pronti ad accogliere con la loro energia le più belle intelligenze del mondo della cultura, del cinema, dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, delle istituzioni e della scienza. Saranno loro i protagonisti della 52esima edizione del Giffoni Film Festival 2022, in programma dal 21 al 30 luglio. Oltre 250 gli ospiti che andranno a comporre il complesso programma dell’evento. Già nella scorsa edizione sono intervenute ... Leggi su velvetmag (Di martedì 14 giugno 2022) I riflettori delFilm Festivalsi accenderanno dal 21 al 30 luglio: sono già numerosi ifamosi. Anche la 52esima edizione dell’evento vedrà coinvolte infatti diverse personalità dello spettacolo:alcuni tra i volti che prenderanno parte. Oltre 5mila juror, provenienti da tutto il mondo, sono pronti ad accogliere con la loro energia le più belle intelligenze del mondo della cultura, del cinema, dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, delle istituzioni e della scienza. Saranno loro i protagonisti della 52esima edizione delFilm Festival, in programma dal 21 al 30 luglio. Oltre 250 gliche andranno a comporre il complesso programma dell’evento. Già nella scorsa edizione sono intervenute ...

Pubblicità

startup_italia : Giffoni For Kids: fino al 20 giugno 2022 è possibile partecipare alla call di Giffoni Innovation Hub dedicata ai pr… - BestMovieItalia : Giffoni 2022, annunciati i primi ospiti: da Micaela Ramazzotti a Sergio Rubini e Giorgia Soleri. Tutti i confermati… - solocine : Giffoni: tra gli ospiti Lunetta Savino e Micaela Ramazzotti - zazoomblog : Giffoni: tra gli ospiti Lunetta Savino e Micaela Ramazzotti - #Giffoni: #ospiti #Lunetta #Savino - CatelliRossella : Giffoni: via a selezione giovani per team digitale e ambiente - Cinema - ANSA -