Elena Del Pozzo uccisa dalla madre | la confessione – Video

(Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Martina Patti ha confessato di aver ucciso a coltellate la figlia, 5 anni, scomparsa ieri a Mascalucia, in provincia di Catania. Dopo aver fatto riferimento ad un rapimento, la donna interrogata dai carabinieri ha indicato ai militari il luogo dove rinvenire il corpo della figlia (sotterrato in un campo vicino alla via Euclide di Mascalucia), quindi, sentita presso il Comando Provinciale dei Carabinieri alla presenza di magistratiProcura di Catania, ha confessato l’omicidio. Ha detto di aver agito da sola dopo essere andata a prendere la figlia all’asilo, di aver usato un coltello da cucina e dei sacchi neri per nascondere il corpo nella terra. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe agito anche per una forma di gelosia nei confronti dell’attuale compagna dell’ex convivente. Ladi ...