Dopo il lockdown da Covid, oltre 100mila cani adottati e poi “restituiti” (Di martedì 14 giugno 2022) È di questi giorni la triste notizia relativa all’enorme numero di cani che, adottati durante i vari lockdown dovuti alla pandemia, sono poi stati abbandonati al loro destino. Più di centomila amici a quattro zampe hanno dovuto subire ciò che per loro significa la perdita di tutto, l’abbandono da parte di chi avrebbe dovuto rappresentare un riferimento sicuro al quale dare il loro incondizionato amore e che invece, con la stessa facilità con cui li hanno accolti, se ne sono liberati. Ma veniamo ai numeri, lo studio, commissionato da “facile.it” a “EMG different” e pubblicato da “repubblica.it” parla chiaro: “sono circa 3,4 milioni gli italiani che, fra il 2020 e il 2021, hanno fatto questa scelta (21,6% dei proprietari). Amore a prima vista, ma non per tutti se si considera che, finito il lockdown, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 giugno 2022) È di questi giorni la triste notizia relativa all’enorme numero diche,durante i varidovuti alla pandemia, sono poi stati abbandonati al loro destino. Più di centomila amici a quattro zampe hanno dovuto subire ciò che per loro significa la perdita di tutto, l’abbandono da parte di chi avrebbe dovuto rappresentare un riferimento sicuro al quale dare il loro incondizionato amore e che invece, con la stessa facilità con cui li hanno accolti, se ne sono liberati. Ma veniamo ai numeri, lo studio, commissionato da “facile.it” a “EMG different” e pubblicato da “repubblica.it” parla chiaro: “sono circa 3,4 milioni gli italiani che, fra il 2020 e il 2021, hanno fatto questa scelta (21,6% dei proprietari). Amore a prima vista, ma non per tutti se si considera che, finito il, ...

