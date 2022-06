Pubblicità

iconanews : Da sito Fn istigarono a delinquere, chiesto processo per 5 - GHERARDIMAURO1 : Da sito Fn istigarono a delinquere, chiesto processo per 5 -

Agenzia ANSA

Daldi Forza Nuovaa delinquere dopo l'assalto alla sede della Cgil nell'ottobre del 2021 a margine di una manifestazione contro il Green pass. Per questo la Procura di Roma ha chiesto il ...Daldi Forza Nuovaa delinquere dopo l'assalto alla sede della Cgil nell'ottobre del 2021 a margine di una manifestazione contro il Green pass. Per questo la Procura di Roma ha chiesto il ... Da sito Fn istigarono a delinquere, chiesto processo per 5 - Cronaca Dal sito di Forza Nuova istigarono a delinquere dopo l'assalto alla sede della Cgil nell'ottobre del 2021 a margine di una manifestazione contro il Green pass. (ANSA) ...Roma, 14 giu. (askanews) - Istigazione a delinquere aggravata dall'utilizzo di strumenti informatici. Per questa accusa la Procura di Roma ha chiesto il processo del fondatore di Forza Nuova, Roberto ...