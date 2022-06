Atalanta, un portiere in bilico (Di martedì 14 giugno 2022) Tra i dubbi sui riscatti, le entrate e le uscite ancora avvolte nel mister, l'Atalanta si ritrova con un maxi esubero: 5 portieri per un... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 giugno 2022) Tra i dubbi sui riscatti, le entrate e le uscite ancora avvolte nel mister, l'si ritrova con un maxi esubero: 5 portieri per un...

Pubblicità

sportli26181512 : Atalanta, un portiere in bilico: Tra i dubbi sui riscatti, le entrate e le uscite ancora avvolte nel mister, l'Atal… - itselee8 : RT @Filippomaggi97: ?? Il bel gol, forse con la complicità del portiere, di Nicolò #Cambiaghi, proprietà #Atalanta e autore di un'ottima sta… - Filippomaggi97 : ?? Il bel gol, forse con la complicità del portiere, di Nicolò #Cambiaghi, proprietà #Atalanta e autore di un'ottima… - atalantagese : RT @RafAuriemma: Se il #Napoli non troverà l'accordo con #Ospina, darà il ruolo di portiere titolare a #Meret. Per il ruolo di vice al mome… - _ilnapoletano_ : Se il #Napoli non troverà l'accordo con #Ospina, darà il ruolo di portiere titolare a #Meret. Per il ruolo di vice… -