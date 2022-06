Altro che trame. Salvini deve preoccuparsi del popolo dei gazebo (Di martedì 14 giugno 2022) Più dei lunghi coltelli, i larghi tendoni. La vera grana con cui il segretario della Lega Matteo Salvini dovrà fare presto i conti non si trova tra i corridoi di via Bellerio ma nelle centinaia di piazze italiane affollate da più di un anno da gazebo e banchetti di militanti leghisti. Passino le trame interne e i malumori dei colonnelli. Ci sono, erano già più che palpabili al Consiglio federale convocato all’indomani delle amministrative e continueranno ad esserci nei prossimi mesi. Difficile che bastino nel breve periodo a preparare il dopo-Salvini in un partito che – con buona pace di tanti retroscena veri, presunti o sperati –nonostante tutto vive di obbedienza al commander-in-chief che lo ha raccolto al 4% otto anni fa. A togliere il sonno al leader è semmai un Altro popolo, più ... Leggi su formiche (Di martedì 14 giugno 2022) Più dei lunghi coltelli, i larghi tendoni. La vera grana con cui il segretario della Lega Matteodovrà fare presto i conti non si trova tra i corridoi di via Bellerio ma nelle centinaia di piazze italiane affollate da più di un anno dae banchetti di militanti leghisti. Passino leinterne e i malumori dei colonnelli. Ci sono, erano già più che palpabili al Consiglio federale convocato all’indomani delle amministrative e continueranno ad esserci nei prossimi mesi. Difficile che bastino nel breve periodo a preparare il dopo-in un partito che – con buona pace di tanti retroscena veri, presunti o sperati –nonostante tutto vive di obbedienza al commander-in-chief che lo ha raccolto al 4% otto anni fa. A togliere il sonno al leader è semmai un, più ...

Pubblicità

alex_orlowski : Per gli hacker russi si mette male, più che altro i media italiani si sono fatti abbindolare e trollare da un grupp… - Pontifex_it : La #SantissimaTrinità ci insegna che non si può mai stare senza l’altro. Non siamo isole, siamo al mondo per vivere… - _Nico_Piro_ : che guerra-sanzioni-politica hanno innescato e che pagheranno i Paesi poveri del mondo e i poveri di casa nostra, q… - 7_7francesca : @anncleire Tutti ci aspettavamo altro da questa cena ma non possiamo non capirli. Come dici sono dieci anni che cor… - xmoonbeam_ : siamo ovviamente certi del fatto che non sarà una pausa definitiva perché io mi fido delle loro parole ma comunque… -