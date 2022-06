Addio a Domenico Bosatelli, fondatore e presidente della Gewiss. Aveva 88 anni (Di martedì 14 giugno 2022) Se ne va una colonna dell'industria italiana, uomo vicino all'Atalanta e per alcuni anni anche nel mondo del ciclismo professionistico. Domenico Bosatelli Aveva 88 anni e fino al 2020 era stato ... Leggi su gazzetta (Di martedì 14 giugno 2022) Se ne va una colonna dell'industria italiana, uomo vicino all'Atalanta e per alcunianche nel mondo del ciclismo professionistico.88e fino al 2020 era stato ...

Pubblicità

sportli26181512 : Addio a Domenico Bosatelli, fondatore e presidente della Gewiss. Aveva 88 anni: Addio a Domenico Bosatelli, fondato… - Gazzetta_it : Addio a Domenico #Bosatelli, fondatore e presidente della Gewiss. Aveva 88 anni - webecodibergamo : L'ultimo grande sogno: il quartiere 'Chorus Life' di Bergamo - domenico_damore : RT @Torrenapoli1: Io l’addio a Mertens (giocatore più amato da Diego nell’era AdL) me lo immaginavo in un Maradona gremito e festante Non c… - mrccmpnll : ?? In caso di addio di Nicolò Zaniolo, la @OfficialASRoma andrebbe forte su Domenico Berardi. ?? @DiMarzio… -