Umberto Scarabello eletto sindaco di Maniago 

(Di lunedì 13 giugno 2022), appoggiato dalle liste Alleanza per Maniago e Fiducia nel futuro, è statodel Comune di Maniago con 2.936 voti, pari al 59,24 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: – Domenico Marzullo (Uniti per Maniago, Forza Italia-Nuova linfa a Maniago, MarzulloFratelli d’Italia), con il 21,97 per cento dei voti (1.089) – Leonardo Esposito (Lega-Semplicemente noi e Maniago a colori), con il 18,79 per cento dei voti (931)

