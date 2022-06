Ufficiale | le cinque sostituzioni diventano definitive | la scelta dell' Ifab

(Di lunedì 13 giugno 2022) DOHA (Qatar) - L'International Board () ha approvato in modo definitivo la regolanel calcio, introdotta in via straordinaria durante la pandemia. Icambi erano ...

DOHA (Qatar) - L'International Board (Ifab) ha approvato in modo definitivo la regola delle cinque sostituzioni nel calcio, introdotta in via straordinaria durante la pandemia. I cinque cambi erano stati prorogati più volte, fino al 31 dicembre 2022. Nella riunione odierna, l'IFAB ha accolto le raccomandazioni del Football and Technical Advisory Panels e il forte sostegno. Con un comunicato ufficiale l'IFAB ha stabilito la definitiva approvazione delle cinque sostituzioni: "A seguito di una richiesta della FIFA nel maggio 2020 per proteggere ..."