Ucraina, Severodonetsk: 'I russi hanno spinto l'esercito di Kiev fuori dal centro città' (Di lunedì 13 giugno 2022) Lo Stato maggiore generale delle Forze armate ucraine, ha pubblicato su Facebook un aggiornamento sulla città di Severodonetsk, dichiarando un'importante passo in avanti dell'esercito russo. 'I russi, ... Leggi su globalist (Di lunedì 13 giugno 2022) Lo Stato maggiore generale delle Forze armate ucraine, ha pubblicato su Facebook un aggiornamento sulladi, dichiarando un'importante passo in avanti dell'russo. 'I, ...

