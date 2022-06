Stadio Milano, Antonello: “Bisogna accelerare, non c’è solo San Siro” (Di lunedì 13 giugno 2022) “Abbiamo lavorato con i nostri consulenti per predisporre il dossier da presentare al Comune. Non c’è più un’esclusiva su San Siro e serve accelerare per avere il prima possibile uno Stadio per i due club di Milano“. Lo ha detto Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, a margine di una riunione dell’Eca a Roma. Per quanto riguarda il nuovo format delle competizioni europee che entrerà in vigore dal 2024, “tutto si può migliorare ma si va verso la direzione di un sistema calcio che deve entrare in nuove dinamiche“, ha aggiunto ai microfoni di Sky. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) “Abbiamo lavorato con i nostri consulenti per predisporre il dossier da presentare al Comune. Non c’è più un’esclusiva su Sane serveper avere il prima possibile unoper i due club di“. Lo ha detto Alessandro, amministratore delegato dell’Inter, a margine di una riunione dell’Eca a Roma. Per quanto riguarda il nuovo format delle competizioni europee che entrerà in vigore dal 2024, “tutto si può migliorare ma si va verso la direzione di un sistema calcio che deve entrare in nuove dinamiche“, ha aggiunto ai microfoni di Sky. SportFace.

