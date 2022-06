Previsioni meteo, avvio di settimana tra caldo in aumento e qualche temporale. Poi Scipione alla massima potenza (Di lunedì 13 giugno 2022) L'anticiclone africano provocherà l'ennesima ondata rovente (la terza della stagione) con temperature di 8/10 gradi sopra la media Leggi su repubblica (Di lunedì 13 giugno 2022) L'anticiclone africano provocherà l'ennesima ondata rovente (la terza della stagione) con temperature di 8/10 gradi sopra la media

Pubblicità

dellorco85 : Favorevoli M5S e Pd, contraria Forza Italia. Al momento non una parola da Salvini, Meloni e Renzi, che generalmente… - infoitinterno : Meteo a Milano: le previsioni del 13 giugno - infoitinterno : Video meteo in diretta: bel tempo e temperature estive grazie a Scipione; le previsioni - infoitinterno : Previsioni meteo, avvio di settimana tra caldo in aumento e qualche temporale. Poi Scipione alla massima pote… - repubblica : Previsioni meteo, avvio di settimana tra caldo in aumento e qualche temporale. Poi Scipione alla massima potenza -