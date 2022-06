Piazza Affari, Ftse Mib scende sotto 22 mila punti (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Dopo il venerdì nero con cui si è chiusa la scorsa settimana, anche la nuova ottava si è aperta all’insegna delle vendite. Se il selloff di venerdì scorso è riconducibile ad una Banca centrale europea valutata eccessivamente “falco”, nel corso della settimana iniziata oggi lo spauracchio è rappresentato dalla Federal Reserve. Questi timori oggi hanno spinto il rendimento del nostro decennale in quota 4% per la prima volta dal 2014. Di riflesso, lo spread Btp-Bund ha segnato un +5,3% portandosi a 246 punti base. In avvio di settimana, il Ftse Mib si è invece fermato a 21.918,04 punti, -2,79% rispetto al dato precedente. La performance peggiore del paniere principale è stata registrata da Saipem (-14,82%) dopo l’operazione di raggruppamento azionario in rapporto 1 a 10 in vista dell’aumento di capitale. Male anche il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Dopo il venerdì nero con cui si è chiusa la scorsa settimana, anche la nuova ottava si è aperta all’insegna delle vendite. Se il selloff di venerdì scorso è riconducibile ad una Banca centrale europea valutata eccessivamente “falco”, nel corso della settimana iniziata oggi lo spauracchio è rappresentato dalla Federal Reserve. Questi timori oggi hanno spinto il rendimento del nostro decennale in quota 4% per la prima volta dal 2014. Di riflesso, lo spread Btp-Bund ha segnato un +5,3% portandosi a 246base. In avvio di settimana, ilMib si è invece fermato a 21.918,04, -2,79% rispetto al dato precedente. La performance peggiore del paniere principale è stata registrata da Saipem (-14,82%) dopo l’operazione di raggruppamento azionario in rapporto 1 a 10 in vista dell’aumento di capitale. Male anche il ...

