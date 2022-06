Ordine: Scamacca ha segnato zero gol in Nazionale. Il Sassuolo chiede 40 milioni… di cosa? (Di lunedì 13 giugno 2022) Su Il Giornale, Franco Ordine scrive della rivelazione Federico Gatti, che dal Frosinone si è ritrovato direttamente in Nazionale, dove il ct Mancini lo ha fatto esordire contro l’Inghilterra, sabato. E, a proposito di giovani, si sofferma su Scamacca, gioiellino del Sassuolo che il club emiliano pretende di vendere a non meno di 40 milioni ma che in Nazionale, appunto, non ha ancora segnato neanche un gol. “L’ad del Sassuolo Carnevali, da mesi, è su tutti i giornali a magnificare il suo gioiello di attaccante attribuendogli un valore sicuramente eccessivo di 40 milioni. Con un “battage” del genere, che può risultare utile dal punto di vista commerciale, si finisce col caricare sulle spalle del giovanotto ansie da prestazioni e responsabilità che non è ancora in grado ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 giugno 2022) Su Il Giornale, Francoscrive della rivelazione Federico Gatti, che dal Frosinone si è ritrovato direttamente in, dove il ct Mancini lo ha fatto esordire contro l’Inghilterra, sabato. E, a proposito di giovani, si sofferma su, gioiellino delche il club emiliano pretende di vendere a non meno di 40 milioni ma che in, appunto, non ha ancoraneanche un gol. “L’ad delCarnevali, da mesi, è su tutti i giornali a magnificare il suo gioiello di attaccante attribuendogli un valore sicuramente eccessivo di 40 milioni. Con un “battage” del genere, che può risultare utile dal punto di vista commerciale, si finisce col caricare sulle spalle del giovanotto ansie da prestazioni e responsabilità che non è ancora in grado ...

