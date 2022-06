Montemesola Abbandonato in strada dai proprietari | cucciolo vaga in paese

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 13 giugno 2022) È il post di denuncia di circa un’ora fa, pubblicato nel gruppo “Sei dise…”. Undi taglia media è statoin serata anei pressi del Palazzetto dello Sport. Secondo alcuni testimoni che hanno visto la scena da lontano, il cane sarebbe stato fatto scendere da un’auto, una Fiat Stilo, dalla quale sarebbe scesa una ragazza. L’appello di chi ha assistito alla scena, fotografando il, è rivolto al sindaco affinché interessi le autorità a prendere provvedimenti e ad identificare i colpevoli tramite la visione di eventuali telecamera di videosorveglianza presenti lungo la via. Il cagnolino – ancora non è chiaro se provvisto di microchip – è in buone condizioni e indossa un collare antiparassitario.per ilin ...