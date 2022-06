Liverpool | ufficiale l’acquisto di Darwin Nunez | l’annuncio del Benfica

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 giugno 2022) Si preannunciava un’estate calda per il movimento delle giovani punte, e così è stato: dopo Erling Haaland, accasatosi al Manchester City, ancheha già trovato una nuova squadra, il. Ad annunciare l’affare è il, che in mattinata lo ha comunicato alla Securities Market Commission (CMVM) del Portogallo. Ecco le cifre: 75 milioni di euro di base fissa, più una serie di bonus che potrebbero portare a toccare i 100 milioni di euro totali. Nonostante l’affare sia di fatto chiuso, c’è da attendere solo la firma della punta uruguaiana sul contratto che lo legherà ai Reds probabilmente per sei anni, stando alle ultime indiscrezioni., comprendendo i bonus, diventa così il giocatore più costoso della storia dei Reds, scavalcando Van Dijk, costato 85 milioni. La Premier ...