«L’invidia e la gelosia mi rendono insopportabile | si può cambiare?»

(Di lunedì 13 giugno 2022) Ciao Dottoressa, ti scrivo perché ho bisogno di raccontare a qualcuno un sentimento privatissimo di cui non ho mai parlato in vita mia e che a 35 anni sta diventando ingestibile. Non mi manca nulla, oggettivamente. Non sono bellissima, ricchissima o fortunatissima ma, nella media eppure sono gelosissima delle mie amiche, dei loro successi, del tempo che passano con i fidanzati, dei vestiti che comprano, delle vacanze che fanno. Mi sembra che le cose loro siano sempre più belle e fighe delle mie. Lo so è brutto quello che le sto scrivendo e mi sento male a dirlo ma purtroppo è la verità. Osservo tutto quello che fanno e, in pochi secondi, mi cambia l’umore. Divento antipatica e intrattabile. Poche sere fa un’amica aveva un paio di scarpe rosa fucsia, giuro che non le avrei mai comprate perchè troppo estrose, eppure, quando le ho viste a lei, sono diventata una iena e gliel’ho pure ...

Pubblicità

Ipsoa

Al netto dell'aumento del prezzo di generi alimentari e dell'energia,'inflazione annuale arriva comunque al 6,2 per cento. Oltre al conflitto in Ucraina, pesa il deterioramento delle catene di ...Il 2021 è stato'anno della consacrazione definitiva nell'olimpo dei grandissimi della velocità per Alessandro Miressi che non si vuole fermare. Vice campione olimpico con la 4x100 stile libero, bronzo con la 4x100 ... L'Europa e il salario minimo: l'Italia è (quasi) pronta Con orari di lavoro e vita familiare impegnativi, non sorprende che la stragrande maggioranza di noi si senta a pezzi alla fine della settimana. Tuttavia se la stanchezza non ti abbandona mai, potrebb ...Energy Dome, fornitore leader di soluzioni per l’accumulo energia a lunga durata e su scala industriale, oggi annuncia il riuscito lancio del suo primo impianto con batterie a CO2 in Sardegna. Questo ...