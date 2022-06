Il ritorno degli anni ' 80

Leggi su panorama

(Di lunedì 13 giugno 2022) Dalla quarta stagione della serie cult Stranger Things a tante altre fiction, ai film e ai libri. Tutti ambientati nei magici «Eighties». Un’onda di successi tra i ragazzi e tra gli adulti, perché raccontano storie dei tempi in cui anche loro erano teenager, come i protagonisti. «Cosa resterà di questiOttanta» cantava Raf nel 1989. Chi è stato giovane in quell’epoca vive in una sorta di costante malinconia del tempo che fu, come se il meglio fosse ormai passato. Telefilm, musica, cinema, intrattenimento, un’èra senz’altro luminosa, con un boom economico e innovazioni tecnologiche a portata di mano che avrebbero rivoluzionato la nostra vita di tutti i giorni. I primi personal computer nelle case, piccoli televisori che ridondavano di serie americane come Happy Days, pronte a raccontare un’America che sapeva vivere, priva di filtri e con un ego euforico che faceva ...