Come si chiamano le dita dei piedi

Nomi delle dita dei piedi Alcuni dicono dita, altri sbagliando dicono diti (ma se intendiamo il plurale doppio, ovvero le due coppie di pollici e le due coppie di indici ad esempio, l'errore risulta meno grave). Il femminile si riferisce alle dita della singola mano e, nonostante spesso si nomini primo dito, secondo dito, terzo dito, quarto dito e quinto dito, le dita dei piedi hanno nomi propri, ma non a livello della letteratura scientifica anatomica classica. L'alluce ad esempio si chiama colloquialmente ditone, pollicione, primo dito, grande dito, ma il suo nome ufficiale latino sarebbe Digitus primus o Hallux; Il secondo dito prende anche il nome di Digitus secundus, anche detto illice o melluce o dilluce o dillice o polluce. Il terzo dito si chiama Digitus tertius o anche ...

