Calciomercato Lazio, novità dopo l’infortunio di Carnesecchi, spunta un nuovo nome! (Di lunedì 13 giugno 2022) La porta della Lazio si appresta a possibile cambio di padroni prossimamente. Con Strakosha e Pepe Reina in partenza (il portiere albanese sicuramente) Maurizio Sarri vuole correre ai ripari e ha espressamente richiesto il talento azzurro Marco Carnesecchi. Non un nome nuovo quello di Carnesecchi, soprattutto in quel di Coverciano: il ragazzo, oltre ad essere protagonista della promozione della Cremonese, e anche uno dei perni centrali dell’Under 21 di mister Nicolato. Per trattare il ragazzo la Lazio dovrà bussare alle porte dell’Atalanta, che lo valuta circa 15 milioni. Da segnalare sullo sfondo il Napoli, che ha accennato un piccolo interesse nei confronti del calciatore. Marco Carnesecchi Lazio Calciomercato A complicare i piani della ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 giugno 2022) La porta dellasi appresta a possibile cambio di padroni prossimamente. Con Strakosha e Pepe Reina in partenza (il portiere albanese sicuramente) Maurizio Sarri vuole correre ai ripari e ha espressamente richiesto il talento azzurro Marco. Non un nomequello di, soprattutto in quel di Coverciano: il ragazzo, oltre ad essere protagonista della promozione della Cremonese, e anche uno dei perni centrali dell’Under 21 di mister Nicolato. Per trattare il ragazzo ladovrà bussare alle porte dell’Atalanta, che lo valuta circa 15 milioni. Da segnalare sullo sfondo il Napoli, che ha accennato un piccolo interesse nei confronti del calciatore. MarcoA complicare i piani della ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialSSLazio ha trovato l'accordo con #Radu per il rinnovo - infoitsport : Calciomercato Roma e Lazio, Mertens non ci sta: “frecciata” ufficiale - LALAZIOMIA : Calciomercato Sampdoria, la Lazio pensa a una contropartita per Caputo - Club Doria 46 - ZonaBianconeri : RT @LALAZIOMIA: #Inter #Juventus #Lazio #Mercato #Milan Ora non ci sono più dubbi, 100 milioni: colpo Milinkovic-Savic - LALAZIOMIA : #Inter #Juventus #Lazio #Mercato #Milan Ora non ci sono più dubbi, 100 milioni: colpo Milinkovic-Savic -