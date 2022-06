Arsenal | UFFICIALE l’arrivo del giovane Marquinhos dal Sao Paulo

(Di lunedì 13 giugno 2022) L’ha confermato l’ingaggio del 19enne attaccante brasilianodal Sao: il comunicatoL’, con un comunicato, ha confermato l’ingaggio del 19enne. IL COMUNICATO – «Ilnazionale brasiliano, nome completo Marcus Vinicius Oliveira Alencar, si è sviluppato attraverso il sistema giovanile del San Paolo, entrando nella rosa della prima squadra e facendo il suo debutto a 18 anni lo scorso luglio.ha collezionato 33 presenze in prima squadra durante il suo periodo con il San Paolo e ha fatto parte della squadra che ha vinto il Compeonato Paulista nel 2021. Ilattaccante, che ha rappresentato il Brasile a livello under 16 e under 17, si recherà a Londra dal ...

Pubblicità

DiMarzio : .@Arsenal, ufficiale l'acquisto di #Marquinhos dal @SaoPauloFC - CalcioPillole : Attraverso una nota ufficiale, l'#Arsenal, ha annunciato l'acquisto dell'attaccante classe 2003 #Marquinhos dal San… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: .@Arsenal, ufficiale l'acquisto di #Marquinhos dal @SaoPauloFC - sportface2016 : #Arsenal, ufficiale: preso il diciannovenne brasiliano #Marquinhos dal San Paolo - GTV_Drek : RT @DiMarzio: .@Arsenal, ufficiale l'acquisto di #Marquinhos dal @SaoPauloFC -

1 L'ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante 19enne del San Paolo Marcus Vinicius Oliveira Alencar, meglio conosciuto come Marquinhos .L'piazza il suo secondo colpo di calciomercato: si tratta del diciannovenne esterno brasiliano Marcus Vinicius Oliveira Alencar , meglio conosciuto come Marquinhos . Il calciatore arriva ...Sta per terminare ufficialmente la stagione 2021-2022 con l’ultimo turno di Nations League in programma nella giornata di domani. Con lo stop del calcio giocato, tutte le attenzioni saranno rivolte ad ...Attraverso una nota ufficiale, l'Arsenal, ha annunciato l'acquisto dell'attaccante, classe 2003, Marquinhos dal San Paolo.