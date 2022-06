Amore criminale | alla conduzione ci sarà un uomo

(Di lunedì 13 giugno 2022), il programma che racconta storie di amori malati che sfociano in efferati delitti contro le donne, è stato confermato per una nuova stagione e tornerà ad ottobre sugli schermi di Rai 3 con una grossa novità che riguarda la. A narrare le varie storie, questa volta nonuna donna, bensì un. La Rai, infatti, ha deciso di affidare ladel programma a Claudio Amendola. Ovviamente, ci si chiede come mai la produzione abbia optato per questo cambio visto che fino ad ora a condurre il programma siano state soltanto donne.: Claudio Amendola nuovo conduttoreè un programma che mette in luce quanto possa essere cieco l'al punto ...

Il programma in onda su Rai Tre racconta storie d'terminati con un femminicidio: dopo tante conduttrici, per la prima volta un uomoè stato confermato per una nuova stagione e tornerà nel prossimo autunno su Rai 3. Si parlerà di femminicidi, di violenza sulle donne e fino a questo momento alla conduzione sono ...Claudio Amendola torna in Tv su Rai Tre: perchè proprio lui condurrà lo show In tanti si staranno ovviamente chiedendo il motivo per cui dopo tanti anni in cuiè sempre stato ...Amore criminale torna su Rai 3 a ottobre 2022, con una novità: a condurre è Claudio Amendola. Per la prima volta il timone del programma è affidato ad un uomo ...