Amici 20 | ecco con chi duetterà Aka7even nel suo nuovo singolo estivo e no | non è Brenda Asnicar!

Alcuni giorni fa l'ex allievo di Amici 20 Aka7even ha annunciato su Twitter che presto uscirà il suo nuovo singolo estivo e ha anche fatto sapere ai suoi fan che per quest'occasione non sarà solo, dal momento che si tratterà di un duetto: Aka7even feat. ?????? — Aka 7even (@Aka7evenreal) June 9, 2022 A far crescere la curiosità dei fan ci ha poi pensato Brenda Asnicar, l'iconica Antonella de Il Mondo di Patty, la quale aveva ritwittato l'annuncio del feat fatto dal cantante, alimentando così la speranza dei fan che fosse proprio lei l'artista con cui l'ex allievo di Amici 20 ha scelto di collaborare. Un'ulteriore scambio di battute tra Aka7even e Brenda era sembrata ai followers del cantante ...

