Wta Berlino 2022 | programma | orari ed ordine di gioco lunedì 13 giugno

Leggi su sportface

(Di domenica 12 giugno 2022) Il, glie l’didel torneo Wta 500 di(erba) per la giornata di13. Subito tanti match interessanti nella giornata inaugurale del torneo britannico. In campo Daria Kasatkina, recente semifinalista del Roland Garros, Karolina Pliskova, in passato finalista a Wimbledon, e Bianca Andreescu, campionessa degli Us Open nel 2019 ed in cerca di riscatto. Di seguito tutti glicompleti. ILCOMPLETO STEFFI GRAF STADION Dalle ore 11:00 – (6) Kasatkina vs Kalinina Non prima delle ore 12:30 – (4) Pliskova vs Kanepi Non prima delle ore 15:00 – Siniakova vs Andreescu A seguire – Korpatsch vs Wang COURT 1 Dalle ore 11:00 – Teichmann vs Saville Non prima delle ore ...