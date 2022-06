Vin Diesel cavalca un T-Rex nel trailer del videogame Ark 2 (Di domenica 12 giugno 2022) L'attore Vin Diesel è mostrato mentre cavalca un T-Rex nel trailer di Ark 2, il videogioco che sarà in vendita dal 2023. Vin Diesel è ritratto mentre cavalca un tirannosauro rex nel trailer del videogioco Ark 2. L'attore ha infatti collaborato con Xbox e Bethesda Game per realizzare il sequel del popolare titolo in cui i giocatori devono lottare per la sopravvivenza. Ark 2 si svolge dopo gli eventi di Genesis: Part 2, uno dei contenuti scaricabili a pagamento del gioco originale. Il protagonista che ha l'aspetto di Vin Diesel è un clone del personaggio del gioco originale e bisognerà attendere per scoprire ulteriori dettagli riguardanti il gioco e la trama degli eventi considerando che prossimamente arriverà una serie animata di Ark. … Leggi su movieplayer (Di domenica 12 giugno 2022) L'attore Vinè mostrato mentreun T-Rex neldi Ark 2, il videogioco che sarà in vendita dal 2023. Vinè ritratto mentreun tirannosauro rex neldel videogioco Ark 2. L'attore ha infatti collaborato con Xbox e Bethesda Game per realizzare il sequel del popolare titolo in cui i giocatori devono lottare per la sopravvivenza. Ark 2 si svolge dopo gli eventi di Genesis: Part 2, uno dei contenuti scaricabili a pagamento del gioco originale. Il protagonista che ha l'aspetto di Vinè un clone del personaggio del gioco originale e bisognerà attendere per scoprire ulteriori dettagli riguardanti il gioco e la trama degli eventi considerando che prossimamente arriverà una serie animata di Ark. …

