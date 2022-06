Ue, il docente di Pisa Alessio Cavicchi nell’Advisory Board del progetto Hess (Di domenica 12 giugno 2022) Il professor Alessio Cavicchi, ordinario di Agribusiness e Sviluppo Rurale presso il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa, è stato nominato dal Joint Research Center e dalla Direzione Generale Educazione e Cultura della Commissione Europea (DG EAC) nell’Advisory Board dell’iniziativa Higher Education for Smart Specialisation (Hess). Il progetto Hess mira a coinvolgere e sostenere le pubbliche amministrazioni (governi e regioni) e le università europee nei processi di sviluppo regionale e nella creazione di ecosistemi regionali dell’innovazione. Il gruppo consultivo di Hess è composto da sette esperti esterni selezionati in tutta l’UE che prestano servizio come accademici o professionisti ... Leggi su ildenaro (Di domenica 12 giugno 2022) Il professor, ordinario di Agribusiness e Sviluppo Rurale presso il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell’Università di, è stato nominato dal Joint Research Center e dalla Direzione Generale Educazione e Cultura della Commissione Europea (DG EAC)dell’iniziativa Higher Education for Smart Specialisation (). Ilmira a coinvolgere e sostenere le pubbliche amministrazioni (governi e regioni) e le università europee nei processi di sviluppo regionale e nella creazione di ecosistemi regionali dell’innovazione. Il gruppo consultivo diè composto da sette esperti esterni selezionati in tutta l’UE che prestano servizio come accademici o professionisti ...

