Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini con la vittoria a Stoccarda? Il montepremi e tutte le cifre (Di domenica 12 giugno 2022) A Stoccarda, in Germania, per quel che concerne il torneo ATP 250 di tennis oggi, domenica 12 giugno, si è disputata la finale del tabellone principale di singolare maschile e l’azzurro Matteo Berrettini, testa di serie numero 2, ha battuto il britannico Andy Murray. Ieri dopo l’approdo in finale, l’azzurro era già certo di intascare un assegno da 61420 euro, ma oggi ha lasciato allo scozzese il premio destinato al finalista perdente: con il successo in finale, infatti, oggi Matteo Berrettini ha incassato una cifra che supera i centomila euro. Per il vincitore infatti, il premio complessivo è di 105290 euro: vincendo oggi, dunque, il romano ha incassato altri 43870 euro, oltre ad ulteriori 100 punti da aggiungere ai 150 già incamerati fino a ieri, che avevano già permesso all’azzurro di restare al 10° ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) A, in Germania, per quel che concerne il torneo ATP 250 di tennis oggi, domenica 12 giugno, si è disputata la finale del tabellone principale di singolare maschile e l’azzurro, testa di serie numero 2, ha battuto il britannico Andy Murray. Ieri dopo l’approdo in finale, l’azzurro era già certo di intascare un assegno da 61420 euro, ma oggi ha lasciato allo scozzese il premio destinato al finalista perdente: con il successo in finale, infatti, oggiha incassato una cifra che supera i centomila euro. Per il vincitore infatti, il premio complessivo è di 105290 euro: vincendo oggi, dunque, il romano ha incassato altri 43870 euro, oltre ad ulteriori 100 punti da aggiungere ai 150 già incamerati fino a ieri, che avevano già permesso all’azzurro di restare al 10° ...

Pubblicità

fefebaraonda : RT @simosailor: Quanti soldi buttati per un referendum inutile! Grazie ai geni coglioni della destra schifosa ( Renzi compreso)#affluenza - EleonoraGalafa1 : RT @Vitt79209263: @Ondanomala3 @vignetterosse @giulianol 1 Chiediti quanti soldi delle nostre tasse vengono messi nel bilancio dello Stato… - matjldq : 'gli one direction non faranno mai una reunion' ma davvero pensate che siano così stupidi da non sfruttare tutto l'… - Massimo22185550 : RT @simosailor: Quanti soldi buttati per un referendum inutile! Grazie ai geni coglioni della destra schifosa ( Renzi compreso)#affluenza - CONSUGOI : RT @anna_1951: Quanti soldi buttati.. -