Premio Letterario Latisana per il nord est: vince Miljenko Jergovic con "L'attentato"

Lo scrittore bosniaco Miljenko Jergović si aggiudica il Premio Narrativa 2022 del 29° Premio Letterario Internazionale "Latisana per il nord-Est" con "L'attentato" (Nutrimenti). Il vincitore è stato annunciato al termine della cerimonia di premiazione, una grande festa dei libri, degli autori e degli amanti della lettura, organizzato e coordinato dalla Biblioteca di Latisana con la direzione artistica e organizzativa di Bottega Errante. "Sono davvero onorato e sorpreso di questo Premio – ha commentato Miljenko Jergovic, ringraziando in primis la traduttrice Ljiljana Avirović e l'editore Nutrimenti – con questo libro ho voluto raccontare l'inizio del primo conflitto mondiale. Anche oggi stiamo ...

