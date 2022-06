Nonna Concetta affronta gli esami di terza media a 76 anni: “L’ho promesso a me stessa” (Di domenica 12 giugno 2022) Non è mai troppo tardi, nemmeno per rimettersi a studiare. Per questo Nonna Concetta, 76 anni, sabato mattina si è seduta al sul banco all’Istituto comprensivo ‘Massimo Troisi’ di San Giorgio a Cremano (Napoli) e ha sostenuto la prima prova degli esami per la licenza media. Come di consueto, il tema d’italiano. Se sono molti i casi di pensionati che decidono di rimettere mano ai libri magari per conseguire la laurea, o di coloro che scelgono di spendere il proprio tempo per ampliare la propria cultura, magari in un momento difficile della loro vita come quello trascorso in carcere, c’è anche chi si accontenta di un titolo meno alto, ma non meno importante. Il tema d’italiano: prima prova d’esame per la licenza mediaConcetta e quella promessa fatta a se ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 12 giugno 2022) Non è mai troppo tardi, nemmeno per rimettersi a studiare. Per questo, 76, sabato mattina si è seduta al sul banco all’Istituto comprensivo ‘Massimo Troisi’ di San Giorgio a Cremano (Napoli) e ha sostenuto la prima prova degliper la licenza. Come di consueto, il tema d’italiano. Se sono molti i casi di pensionati che decidono di rimettere mano ai libri magari per conseguire la laurea, o di coloro che scelgono di spendere il proprio tempo per ampliare la propria cultura, magari in un momento difficile della loro vita come quello trascorso in carcere, c’è anche chi si accontenta di un titolo meno alto, ma non meno importante. Il tema d’italiano: prima prova d’esame per la licenzae quella promessa fatta a se ...

