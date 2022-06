Lavoro povero, Landini contro il governo: “Ora interventi fiscali strutturali tassando rendite e affitti, anche con il contributo di chi ha di più” (Di domenica 12 giugno 2022) Basta bonus e interventi fiscali una tantum, servono misure strutturali. È la posizione del segretario generale della Cgil Maurizio Landini, che in un’intervista al quotidiano La Repubblica boccia quanto fatto finora dal governo di Mario Draghi per sostenere salari e pensioni delle fasce più deboli, a partire dalla riforma dell’Irpef di gennaio, dove l’esecutivo ha ridefinito aliquote, scaglioni e detrazioni. “contro quelle misure fiscali la Cgil insieme alla Uil ha scioperato. La situazione attuale dimostra che avevamo ragione. L’intervento del governo ha, nei fatti, finito per favorire i redditi più alti, quando l’80% dei lavoratori sta sotto i 30 mila euro. L’inflazione è una tassa occulta che colpisce chi guadagna meno ed ora sono tanti i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Basta bonus euna tantum, servono misure. È la posizione del segretario generale della Cgil Maurizio, che in un’intervista al quotidiano La Repubblica boccia quanto fatto finora daldi Mario Draghi per sostenere salari e pensioni delle fasce più deboli, a partire dalla riforma dell’Irpef di gennaio, dove l’esecutivo ha ridefinito aliquote, scaglioni e detrazioni. “quelle misurela Cgil insieme alla Uil ha scioperato. La situazione attuale dimostra che avevamo ragione. L’intervento delha, nei fatti, finito per favorire i redditi più alti, quando l’80% dei lavoratori sta sotto i 30 mila euro. L’inflazione è una tassa occulta che colpisce chi guadagna meno ed ora sono tanti i ...

