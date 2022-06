F1, Helmut Marko: “Eravamo i più veloci in gara, Ferrari andrà sicuramente in penalità” (Di domenica 12 giugno 2022) Sorridono la Red Bull ed Helmut Marko al termine del GP di Azerbaijan, ottavo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato di Baku la scuderia di Milton Keynes ha completato la propria doppietta, con la vittoria dell’olandese Max Verstappen e il secondo posto del messicano Sergio Perez. Un uno-due dal sapore di trionfo, visti i ritiri delle due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz, per le conseguenze che tale score ha per le classifiche piloti e costruttori. Red Bull letteralmente in fuga e la tendenza di una macchina più forte in gara che nelle qualifiche si è confermata anche in territorio azero. A ServusTv, Marko ha commentato gli sviluppi della corsa: “Sarebbe stato bello vincere senza i ritiri delle due Ferrari perché sicuramente noi ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Sorridono la Red Bull edal termine del GP di Azerbaijan, ottavo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato di Baku la scuderia di Milton Keynes ha completato la propria doppietta, con la vittoria dell’olandese Max Verstappen e il secondo posto del messicano Sergio Perez. Un uno-due dal sapore di trionfo, visti i ritiri delle duedel monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz, per le conseguenze che tale score ha per le classifiche piloti e costruttori. Red Bull letteralmente in fuga e la tendenza di una macchina più forte inche nelle qualifiche si è confermata anche in territorio azero. A ServusTv,ha commentato gli sviluppi della corsa: “Sarebbe stato bello vincere senza i ritiri delle dueperchénoi ...

Pubblicità

DavideexD : @Motorsport_IT @Charles_Leclerc Il problema non è affidabilità ! Il problema è il pressapochismo da squadra di F2.… - FormulaPassion : #F1 | Secondo Helmut Marko difficilmente la Red Bull avrà una 'battaglia leale' con la Ferrari, a causa dei problem… - heyfederer : la cirrosi epatica k mi causa vedere helmut marko festante - SuperGigi981 : #skymotori Helmut Marko quando la Ferrari dopo tre gare cantava 'con le mani con i piedi con la testa ciao ciao' - ser3nadomengoni : 'no fighting' 'ah questo a Sergio non piacerà' ma come, Helmut Marko aveva detto che a Sergio stava più che bene es… -