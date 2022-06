(Di domenica 12 giugno 2022) Le giovani leve dell’italiana crescono. E a quanto pare, cronometro alla mano, crescono alla grande:fa segnare uno splendido 13.59 nei 110 ostacoli ai Campionati Italiani Promesse di Firenze, mentre il Meeting Città di Conegliano celebra l’1:46.93 sugli 800 metri di, nuovo primato nazionale juniores. Era dal lontanissimo 1991 che il record giovanile nella distanza non veniva abbattuto. Il diciannovenne lombardo è sceso di sei centesimi rispetto al tempo di Davide Cadoni (registrato a Cagliari) e continua a palesare evidentidi miglioramento. Lo stesso si può dire di, classe 2002 in forze all’Esercito. L’ostacolista azzurro, bronzo agli Europei Under 20 di Tallin, ha sfiorato il miglior tempo nazionale ...

Pubblicità

montevarchi : Il comune di Montevarchi insieme si tre istituti comprensivi della città al Golden Gala allo Stadio Olimpico con le… - CentotrentunoC : #Atletica ?? Serata comunque da ricordare per Filippo #Tortu, Lorenzo #Patta e Dalia #Kaddari, scesi in pista all'Ol… -

OA Sport

I migliori risultati sono stati raggiunti inleggera, corsa campestre ed orienteering. Nel ... Simone Reho, Andrea Simonetti, Andrea Campestrini, Andrea Consolati, Federico Costa,...... il prestigioso meeting didel prossimo 9 giugno allo stadio Olimpico si preannuncia il più brillante di sempre. Ci saranno gli eroi della staffetta 4x100 Filippo Tortu,Patta, ... Atletica, Lorenzo Simonelli e Francesco Pernici danno spettacolo: che segnali dai giovani! A Firenze Lorenzo Paissan firma i 100 metri nella prima giornata dei Campionati Italiani Under 23, quinto Lorenzo Ianes mentre Arianna Peroni è quarta nell'asta. Tre anni dopo, Lorenzo Paissan (Lagari ...La primatista mondiale under 20 indoor per crescere in questa stagione. L’azzurro finalista olimpico atteso all’esordio ...