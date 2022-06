Antonella Clerici si ritira? “Non voglio diventare la più ricca del cimitero”

Pubblicità

dldlcn3 : @InMonsterland Perché la maggioranza guarda Antonella Clerici. Una vera peste dell'umanità - zazoomblog : Antonella Clerici rivoluzione in arrivo: cosa succede a “E’ sempre Mezzogiorno” - #Antonella #Clerici #rivoluzione - infoitcultura : Boom Antonella Clerici! Pazza idea in casa Rai: l'annuncio straordinario della conduttrice - infoitcultura : 'Cambia tutto', Antonella Clerici gela Alessia Marcuzzi: il commento spiazza i fan - infoitcultura : Antonella Clerici senza filtri: “Menopausa, mi cedono parti del corpo” -

a tutto tondo. La conduttrice Rai , in una lunga chiacchierata fatta con il quotidiano La Repubblica, ha fatto il punto della sua vita professionale e privata. Nulla è stato lasciato ...... La conduttrice di È sempre mezzogiorno sogna in grande e pensa al ritorno all'evento musicale Non fa troppi programmi a lungo termine, perchè ormai sa che è bene vivere solo ...Antonella Clerici si ritira Dopo la conclusione di "È sempre mezzogiorno", ha parlato della fine della carriera e dell'amica Mara Venier.Antonella Clerici è uno dei volti più amati della tv, grazie alla sua sincerità e al suo sorriso. In un’intervista rilasciata a ...