Affluenza alle 19 | 13% referendum In Calabria 40% per le Comunali Ritardi a Messina 16 | 6% alle 12

ferrazza : Affluenza alle 12: meno del 5%. Così imparano a gioire per la bocciatura dei referendum su eutanasia e cannabis. - Ruffino_Lorenzo : A Torino alle 11.30 l'affluenza è pari al 4,7%. Per fare un confronto per le trivelle alla stesse ora nel 2016 era… - you_trend : ?? #Affluenza alle ore 12 al #Referendum, mappa parziale con 7.887 comuni che hanno comunicato i dati su 7.903. Net… - Alecammarano : Alle 19,00 affluenza all’11,5 %. Spiaze. - Balu875651831 : RT @Marilena0407: L’affluenza alle principali località balneari alle ore 12 di oggi èdi circa il 30% . Si prevede il raggiungimento del #QU… -

Il dato definitivo dell'ore 12 per il votoelezioni comunali, per gli 818 gestiti dal Viminale, è pari al 17,64% .precedenti omologhe era stato del 19,37%. Si voterà fino a ...in caloelezioni amministrative. È il primo bilancio del voto odierno (dalle ore 7ore 23) per i cinque quesiti referendari sulla giustizia e per il rinnovo di sindaci e ...Roma, 12 giu. (askanews) - Alle ore 19 l'affluenza parziale per i referendum sulla giustizia è poco sopra l'11%.Per il primo quesito ...Per il primo quesito sull'abolizione della legge Severino, con 2.052 Comuni scrutinati su 7.903, l'affluenza si attesta all'11,44%. Per il secondo quesito, relativo alla limitazione misure cautelari, ...