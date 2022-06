Vaiolo delle scimmie, nuovo caso nel Lazio (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – . “E’ stato ricoverato all’ospedale Goretti di Latina, nel reparto di Malattie infettive, un nuovo caso di monkeypox” annuncia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Il Dipartimento di prevenzione ha effettuato le attività necessarie per il tracciamento e la gestione dei contatti e la situazione è sotto stretto controllo. Ad oggi non sono stati rilevati altri casi nella provincia”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – . “E’ stato ricoverato all’ospedale Goretti di Latina, nel reparto di Malattie infettive, undi monkeypox” annuncia l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. “Il Dipartimento di prevenzione ha effettuato le attività necessarie per il tracciamento e la gestione dei contatti e la situazione è sotto stretto controllo. Ad oggi non sono stati rilevati altri casi nella provincia”. L'articolo proviene da Italia Sera.

