Sassari choc, beve whisky mentre guida: la diretta finisce in disgrazia, video impressionante | Guarda (Di sabato 11 giugno 2022) Follia in diretta Facebok in Sardegna. Un 36enne di Porto Torres si è messo alla guida della propria auto collegandosi poi alla propria pagina social. Motivo? Mostrare ai follower la sua "impresa": l'uomo è al volante mentre sfreccia a tutto gas lungo la statale. Piccolo particolare: con una mano regge una bottiglia di whisky e se lo scola mentre sfreccia tra le altre automobili. Il video, come prevedibile (ma evidentemente non per il protagonista), finisce in disgrazia: dopo alcuni sorpassi azzardati, l'auto del 36enne va fuori controllo e si schianta contro un'altra vettura, ribaltandosi rovinosamente. La vicenda è stata raccontata da La Nuova Sardegna: l'uomo è uscito miracolosamente quasi illeso dal tremendo urto, testimoniato dalle immagini ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Follia inFacebok in Sardegna. Un 36enne di Porto Torres si è messo alladella propria auto collegandosi poi alla propria pagina social. Motivo? Mostrare ai follower la sua "impresa": l'uomo è al volantesfreccia a tutto gas lungo la statale. Piccolo particolare: con una mano regge una bottiglia die se lo scolasfreccia tra le altre automobili. Il, come prevedibile (ma evidentemente non per il protagonista),in: dopo alcuni sorpassi azzardati, l'auto del 36enne va fuori controllo e si schianta contro un'altra vettura, ribaltandosi rovinosamente. La vicenda è stata raccontata da La Nuova Sardegna: l'uomo è uscito miracolosamente quasi illeso dal tremendo urto, testimoniato dalle immagini ...

Pubblicità

francobus100 : Beve whisky alla guida (in diretta Facebook) e si schianta a folle velocità: incidente choc a Sassari… - Gazzettino : Beve whisky alla guida (in diretta Facebook) e si schianta a folle velocità: incidente choc a Sassari - ilmessaggeroit : Beve whisky alla guida (in diretta Facebook) e si schianta a folle velocità: incidente choc a Sassari -