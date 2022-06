Pugile sudafricano morto | il dramma dell’avversario Suphesivile Mutungui | “Non l’ho ucciso | ora mi resta solo il suicidio”

(Di sabato 11 giugno 2022) “Non hoSimiso. Anche i miei vicini hanno postato messaggi molto brutti su di me. Non sono più al sicuro, miil“.a è un uomo distrutto e non riesce a farsi una ragione di quello che è successo qualche giorno fa sul ring. Mentre stava partecipando ad un incontro di boxe, il suo avversario Simiso Buthelezi ha iniziato a mulinare colpi a vuoto, in evidente stato confusionale: aveva un’emorragia cerebrale che lo ha stroncato dopo il ricovero in ospedale. La vicenda ha fatto il giro del mondo grazie a un video pubblicato sui social: i due pugili, entrambi sudafricani, erano dei perfetti sconosciuti anche agli appassionati di boxe ma questa storia – con il suo tragico epilogo – ha impressionato l’opinione pubblica. Ed è proprio a causa dei ...

"Non ho ucciso Simiso. Anche i miei vicini hanno postato messaggi molto brutti su di me. Non sono più al sicuro, mi resta solo il suicidio". Una morte sul ring non resta mai un dramma isolato. Simiso ...... "Mi ucciderò" Siphesihle Mntungwa , l'avversario delmorto dopo aver tirato pugni a vuoto è fuori di sé dal dolore e per un malcelato senso di colpa : 'Mi ucciderò'. Il peso ...Il drammatico video del pugile sudafricano era diventato virale. In una nota ufficiale, la Boxing South Africa ha comunicato che “condurrà una indagine medica indipendente dell’infortunio e renderà pu ...Tanti anni dopo, nel 1982, il pugno che cambio la boxe rendendola più controllata e sicura Resta il dramma che accompagnerà sempre Suphesivile, così come ha accompagnato anche pugili molto più famosi ...