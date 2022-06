Pochettino | Leonardo Quante valigie pronte al Psg Con Zidane sullo sfondo

Pubblicità

ETGazzetta : Pochettino, Leonardo. Oh la la, quante valigie pronte al Psg. Con Zidane sullo sfondo - serieAnews_com : #Zidane ha rifiutato il #PSG - aldegiovy_17 : @TomoriEnjoyer Era il mio incubo infatti, con Campos-Zidane al posto di Leonardo-Pochettino la vincono davvero - WilliamDesland5 : RT @NalaDB: Mbappe ? Campos ? Leonardo ? Pochettino ?? Zidane ?? Pogba ? - DramLassana5 : RT @NalaDB: Mbappe ? Campos ? Leonardo ? Pochettino ?? Zidane ?? Pogba ? -

La Gazzetta dello Sport

Per ora, tutto rimane come prima, conformalmente sulla panchina. Anche se ieri almeno c'... Esonero Così si è chiuso formalmente anche il triennio dicome direttore sportivo, che ...Club che, ricordiamolo, è nel mezzo di un cambiamento radicale dopo l'allontamento didalla stanza dei bottoni e di Mauriciodalla panchina, complice il nuovo spazio di potere ... Pochettino, Leonardo. Oh la la, quante valigie pronte al Psg. Con Zidane sullo sfondo Il presidente della Repubblica francese interviene sempre più spesso sul mercato: dopo aver telefonato a Mbappè per convincerlo a restare al Psg adesso dice: «C’è grande voglia di averlo nel campionat ...dopo l’addio di Leonardo, è pronto a creare un nuovo staff tecnico per la prossima stagione. Considerato il principale colpevole dell’eliminazione ai quarti di finale di Champions League, Mauricio ...