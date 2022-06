Pentathlon, Coppa del Mondo Ankara 2022: Giorgio Malan sale sul podio in Turchia! (Di sabato 11 giugno 2022) L’Italia nella quarta tappa di Coppa del Mondo 2022 di Pentathlon moderno centra il podio nella finale maschile, disputata oggi, sabato 11 giugno, grazie a Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), che chiude al terzo posto, mentre Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) si classifica nono. La prova odierna si risolve in volata: a primeggiare, sotto la pioggia battente, è il campione olimpico, il britannico Joseph Chong, primo con 1503 punti, davanti all’ungherese Csaba Bohm, secondo a quota 1502, mentre completa il podio Giorgio Malan, terzo con 1501. Nono posto per l’altro azzurro in gara, Giuseppe Mattia Parisi, a quota 1471. Queste le emozioni di Giorgio Malan affidate al sito federale: “Sono ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) L’Italia nella quarta tappa dideldimoderno centra ilnella finale maschile, disputata oggi, sabato 11 giugno, grazie a(Fiamme Azzurre), che chiude al terzo posto, mentre Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) si classifica nono. La prova odierna si risolve in volata: a primeggiare, sotto la pioggia battente, è il campione olimpico, il britannico Joseph Chong, primo con 1503 punti, davanti all’ungherese Csaba Bohm, secondo a quota 1502, mentre completa il, terzo con 1501. Nono posto per l’altro azzurro in gara, Giuseppe Mattia Parisi, a quota 1471. Queste le emozioni diaffidate al sito federale: “Sono ...

