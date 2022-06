Matteo Berrettini in finale in un torneo ATP per la nona volta: i precedenti e il saldo vittorie/sconfitte (Di sabato 11 giugno 2022) Grazie al bel successo nella semifinale contro il tedesco Oscar Otte, Matteo Berrettini ha strappato il pass per l’atto conclusivo dell’ATP 250 di Stoccarda. In seguito a questo risultato, salgono dunque a nove le finali ATP conquistate in carriera dal romano. Finora lo score di successi/sconfitte in finale del nostro portacolori è di 5 trionfi e 3 secondi posti. Tra le affermazioni, la più grande è sicuramente quella a Queen’s nella scorsa stagione, ma sono ovviamente importanti anche quelle ottenute nella scorsa stagione a Belgrado, nel 2019 a Stoccarda e Budapest e nel 2018 a Gstaad. Per quanto riguarda le sconfitte, invece, la più grande è sicuramente quella della scorsa stagione a Wimbledon contro il serbo Novak Djokovic. Ovviamente però Berrettini in quel caso ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Grazie al bel successo nella semicontro il tedesco Oscar Otte,ha strappato il pass per l’atto conclusivo dell’ATP 250 di Stoccarda. In seguito a questo risultato, salgono dunque a nove le finali ATP conquistate in carriera dal romano. Finora lo score di successi/indel nostro portacolori è di 5 trionfi e 3 secondi posti. Tra le affermazioni, la più grande è sicuramente quella a Queen’s nella scorsa stagione, ma sono ovviamente importanti anche quelle ottenute nella scorsa stagione a Belgrado, nel 2019 a Stoccarda e Budapest e nel 2018 a Gstaad. Per quanto riguarda le, invece, la più grande è sicuramente quella della scorsa stagione a Wimbledon contro il serbo Novak Djokovic. Ovviamente peròin quel caso ...

