LIVE Giro d’Italia U23, prima tappa in DIRETTA: rimangono in tre in fuga, il gruppo accelera (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 14.55 Scende il vantaggio dei tre battistrada in seguito all’aumento dell’andatura in gruppo. 14.53 Qualcuno sta subendo quest’accelerazione, il gruppo rischia di spezzarsi. 14.51 accelerazione improvvisa in gruppo! L’andatura si è alzata in maniere piuttosto evidente. 14.49 65 km al traguardo di Argenta! 14.46 I tre uomini rimasti davanti sono dunque Marco Palomba (General Store), Gabriele Petrelli (CT Friuli) e Emanuele Ansaloni (InEmiliaRomagna). 14.44 I fuggitivi rimangono in tre! Si rialza Valter Ghigino che domani sarà la prima Maglia Blu del Giro Under23. 14.41 Sempre le maglie nere del Development Team DSM in testa al gruppo. Alle loro spalle è schierato un altro team ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.55 Scende il vantaggio dei tre battistrada in seguito all’aumento dell’andatura in. 14.53 Qualcuno sta subendo quest’zione, ilrischia di spezzarsi. 14.51zione improvvisa in! L’andatura si è alzata in maniere piuttosto evidente. 14.49 65 km al traguardo di Argenta! 14.46 I tre uomini rimasti davanti sono dunque Marco Palomba (General Store), Gabriele Petrelli (CT Friuli) e Emanuele Ansaloni (InEmiliaRomagna). 14.44 I fuggitiviin tre! Si rialza Valter Ghigino che domani sarà laMaglia Blu delUnder23. 14.41 Sempre le maglie nere del Development Team DSM in testa al. Alle loro spalle è schierato un altro team ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: si inizia - #Delfinato #tappa #DIRETTA: #inizia - MintYeollie13 : Io sono appena tornata a casa e ovviamente Cheol doveva apparire nella live di Hao proprio mentre io ero in giro ?? - rinamahboh : Come nella casa del gf... ricordo ancora le prese in giro nell' # gfvip. Era stata una delle prime cose che avevano… - gponedotcom : Fuoco alle polveri per la prima manche del weekend con Bautista e la Ducati che scattano dalla pole affiancati dall… - infoitsport : DIRETTA Giro del Delfinato 2022 LIVE, Settima Tappa -