Justin Bieber ai fan | ho una paresi facciale a causa di un virus

Agenzia_Ansa : Justin Bieber con mezzo volto paralizzato: 'Ho la sindrome di Ramsay Hunt, non sono fisicamente in grado di esibirm… - Open_gol : Il cantante rivela il motivo dello stop ai concerti: «Non riesco a sorridere da questo lato della faccia, non riesc… - apocalittica : RT @dacicus22: Justin Bieber colpito dalla paralisi facciale della sindrome di Ramsay Hunt = complicazione del fuoco di Sant'Antonio che pu… - xjustinmysmile : RT @Agenzia_Ansa: Justin Bieber con mezzo volto paralizzato: 'Ho la sindrome di Ramsay Hunt, non sono fisicamente in grado di esibirmi'. C… - xjustinmysmile : RT @phoebefrancii: Ragazzi vedere Justin Bieber così mi fa davvero male. -

"Non sono fisicamente in grado di fare questi spettacoli", annuncia Justin Bieber ai suoi fan in un video postato su Instagram, in cui il 28enne cantante canadese spiega che gli è stata diagnosticata la sindrome di Ramsay Hunt, che gli causa una parziale paralisi. Bieber ha spiegato di non essere più in grado di chiudere la palpebra dell'occhio destro e che lo stesso lato del volto è praticamente paralizzato. E per lui diventa impossibile poter cantare. Dopo aver cancellato tutti i concerti questa settimana, il cantante Justin Bieber ha rivelato il perché: è stato colpito da una paralisi al volto, che gli impedisce di esibirsi e di cantare.