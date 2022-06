Gazzetta – Calciomercato, Tchouameni: perché vale 100 milioni (Di sabato 11 giugno 2022) 2022-06-11 15:27:07 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla rosea: Il francese in arrivo dal Monaco, appena ufficializzato dal Real Madrid, è tutt’altro che sopravvalutato. Ecco tutte le sue carte (che i Blancos conoscono bene) Ai tempi di Bale al Real Madrid c’era chi si scandalizzava: cento milioni, una roba non morale. Ai tempi di Tchouameni al Real Madrid pare quasi normale, le nove cifre per un calciatore sono un tabù che abbiamo superato da tempo anche a livello culturale. Restano comunque un bel pacco di soldi, e per di più è soltanto la seconda volta nella storia – la prima fu Pogba a Manchester – che un club li spende per un calciatore che non sia un attaccante. Dunque le domande sorgono spontanee: chi è l’uomo per cui Florentino Perez sta sborsando il centello (80 di parte fissa più bonus al Monaco)? Cosa fa di speciale? ... Leggi su justcalcio (Di sabato 11 giugno 2022) 2022-06-11 15:27:07 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla rosea: Il francese in arrivo dal Monaco, appena ufficializzato dal Real Madrid, è tutt’altro che sopravvalutato. Ecco tutte le sue carte (che i Blancos conoscono bene) Ai tempi di Bale al Real Madrid c’era chi si scandalizzava: cento, una roba non morale. Ai tempi dial Real Madrid pare quasi normale, le nove cifre per un calciatore sono un tabù che abbiamo superato da tempo anche a livello culturale. Restano comunque un bel pacco di soldi, e per di più è soltanto la seconda volta nella storia – la prima fu Pogba a Manchester – che un club li spende per un calciatore che non sia un attaccante. Dunque le domande sorgono spontanee: chi è l’uomo per cui Florentino Perez sta sborsando il centello (80 di parte fissa più bonus al Monaco)? Cosa fa di speciale? ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Inter, missione 130 milioni: Psg a quota 50 per Skriniar, il Chelsea a 40 per Dumfries - Gazzetta_it : Il Psg tenta Scamacca. Ma il #Milan è pronto al grande colpo - Gazzetta_it : Blitz Inter a Londra: passi avanti per Lukaku @carlolaudisa - MondoNapoli : Gazzetta - Barak può lasciare il Verona, Napoli alla porta: lui vuole la Champions, le ultime -… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Juve, la chiave è negli esterni: Di Maria a 0 libera budget per... -