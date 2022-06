VIDEO / Federica Pellegrini, la bevuta è acrobatica (Di venerdì 10 giugno 2022) Divertimento in barca per Federica Pellegrini, partita con sette amiche per Formentera per il suo addio al nubilato. L’ex campionessa, che sposerà l’allenatore Matteo Giunta, beve un cocktail in grande stile (Instagram @kikkafede88) Leggi su golssip (Di venerdì 10 giugno 2022) Divertimento in barca per, partita con sette amiche per Formentera per il suo addio al nubilato. L’ex campionessa, che sposerà l’allenatore Matteo Giunta, beve un cocktail in grande stile (Instagram @kikkafede88)

Pubblicità

infoitsport : Federica Pellegrini, addio al nubilato a Formentera: il video rubato fa il giro del mondo - anna_boggero : RT @Agenzia_Ansa: Federica Pellegrini con le amiche a Formentera tra spiaggia e balli per l'addio al nubilato. La divina, prossima al matri… - sergioverolebo1 : RT @Agenzia_Ansa: Federica Pellegrini con le amiche a Formentera tra spiaggia e balli per l'addio al nubilato. La divina, prossima al matri… - Agenzia_Ansa : Federica Pellegrini con le amiche a Formentera tra spiaggia e balli per l'addio al nubilato. La divina, prossima al… -