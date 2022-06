Valcareggi su Zerbin: "Vuole restare a Napoli. Crede allo Scudetto (Di venerdì 10 giugno 2022) Valcareggi: ''Napoli? Zerbin si è guadagnato la partenza per Dimaro, poi Spalletti lo valuterà. Ma noi vogliamo restare a Napoli'' A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Furio Valcareggi, agente di Zerbin. Queste le sue parole: “Sono sei anni che seguiamo Alessio. Gli allenatori con lo stress che hanno addosso si fidano più dei vecchi che dei giovani. -afferma Valcareggi - Le squadre che si affidano ai giovani sono quelle che lottano per non retrocedere. I club vogliono vincere e per vincere servono i giocatori costosi perchè giocano meglio dei giocatori meno costosi. È tutta la vita che lotto per i giovani, ma è una battaglia persa. Mancini è stato costretto a lanciare i giovani perché c’è stata la tragedia della seconda ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 10 giugno 2022): ''si è guadagnato la partenza per Dimaro, poi Spalletti lo valuterà. Ma noi vogliamo'' A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Furio, agente di. Queste le sue parole: “Sono sei anni che seguiamo Alessio. Gli allenatori con lo stress che hanno addosso si fidano più dei vecchi che dei giovani. -afferma- Le squadre che si affidano ai giovani sono quelle che lottano per non retrocedere. I club vogliono vincere e per vincere servono i giocatori costosi perchè giocano meglio dei giocatori meno costosi. È tutta la vita che lotto per i giovani, ma è una battaglia persa. Mancini è stato costretto a lanciare i giovani perché c’è stata la tragedia della seconda ...

